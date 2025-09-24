Rapporto Montagne Italia 2025: altre due tappe in Calabria | INFO e PROGRAMMA

Seguiranno gli interventi di Vincenzo Mazzei , presidente di Uncem Calabria, di Luca Lo Bianco , coordinatore del Rapporto Montagne Italia 2025, e di Antonio Nicoletti , responsabile nazionale Aree protette e Montagna di Legambiente. A chiudere il confronto sarà Francesco De Vuono , direttore del GAL Sila, portando il punto di vista delle realtà locali impegnate nello sviluppo del territorio. L’appuntamento di Longobucco rappresenterà un’occasione importante per discutere delle dinamiche sociali ed economiche delle comunità montane e per mettere in evidenza come la montagna sia un elemento vitale non solo per la Calabria ma per l’intero Paese.

La giornata inizierà a Longobucco , nella Sala del Consiglio comunale, alle ore 10:30. Qui si terrà il secondo incontro del percorso, che vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Pirillo , capofila dell’Area interna Sila e Presila, prenderà la parola Marco Bussone , presidente nazionale di Uncem, per introdurre i lavori.

Il programma a Camigliatello Silano

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, la seconda tappa della giornata avrà luogo a Camigliatello Silano, presso l’Hotel Tasso in via Tasso. Anche qui l’incontro vedrà la partecipazione di amministratori locali, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, in un dialogo aperto sul ruolo delle montagne nelle prossime elezioni e sulle prospettive di sviluppo per le comunità che vivono questi territori.

Dopo i saluti del sindaco Salvatore Monaco, i lavori saranno aperti dall'introduzione di Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem. Il confronto a Camigliatello Silano sarà l'occasione per ribadire come la montagna rappresenti un pezzo fondamentale della Calabria e come, attraverso il coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni, possa diventare sempre più protagonista delle politiche di sviluppo e coesione.