Ragusa, tutto pronto per la 50ª edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea | INFO

La Fiera Agroalimentare Mediterranea (FAM) è pronta a tagliare il nastro della sua 50ª edizione. L’appuntamento per l’intero settore agroalimentare e zootecnico siciliano è fissato per venerdì 26 settembre, fino a domenica 28 settembre. Quest’anno, la manifestazione si presenta in una nuova location: in Via Malfitano, riaffermando con forza il suo ruolo centrale nel cuore del Mediterraneo e proponendosi come punto di riferimento imperdibile per imprese, famiglie e appassionati del settore.

La nuova area in Via Malfitano ospiterà oltre 23 mila metri quadrati di esposizione, con 58 stand dedicati alla meccanizzazione agricola, 27 espositori zootecnici e 35 spazi riservati alle eccellenze agroalimentari siciliane. I visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta di razze autoctone, prodotti tipici come formaggi, pane, vini e dolci tradizionali. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e per facilitare gli spostamenti e ridurre il traffico è stato predisposto un servizio navetta dedicato che collegherà il parcheggio del Palaminardi con ingresso principale della FAM. Il servizio ha il costo di 1 euro per la corsa singola e 2 euro per l’andata e ritorno.