Ragusa si prepara all’evento “interventi culturali per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri storici” | INFO

Nell’ambito del ciclo di eventi “Egitto e Sicilia”, giovedì 2 ottobre alle ore 18:30 presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti 61 a Ragusa si svolgerà l’incontro: “Gli interventi culturali per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri storici”. L’iniziativa si propone di analizzare come progetti e istituzioni culturali possano agire da catalizzatori per la rigenerazione urbana, il rilancio economico e la tutela del patrimonio dei centri storici, con un focus sul contesto siciliano e ragusano.

Interverranno Samanta Isaia, Direttore Gestionale del Museo Egizio di Torino, che offrirà una prospettiva su come una grande istituzione museale possa impattare a livello territoriale; Anna Mignosa, docente dell’Università degli Studi di Catania, che porterà il contributo della ricerca accademica e delle politiche culturali e Giovanni Gurrieri, assessore al Centro Storico del Comune di Ragusa, che illustrerà la visione e le strategie dell’amministrazione per la valorizzazione del cuore antico della città.

“Tante le attività collaterali – sottolinea l’assessore al centro storico Giovanni Gurrieri – che in questi mesi hanno alimentato un calendario fitto di eventi in centro storico. L’incontro di giovedì, al quale vi invito, l’abbiamo voluto per affrontare il tema della rigenerazione del centro storico che passa anche dagli innesti culturali, come la mostra a Palazzo Garofalo. Pubblico e privato, enti e cittadinanza, studiosi e studenti insieme verso obiettivi comuni e raggiungibili in ambito culturale e di sviluppo”