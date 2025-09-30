Ragusa si illuminerà d’arancione in ricordo delle vittime del naufragio di Lampedusa | INFO

Su richiesta del Comitato 3 ottobre, nella notte tra il 2 e il 3 Ottobre, ricorrerà il dodicesimo anniversario di uno dei naufragi più tragici al largo di Lampedusa. Per tale ragione, il Palazzo municipale di Ragusa sarà illuminato di arancione in segno di adesione alla Giornata della Memoria e dell’Accoglienza. “Il Mediterraneo, il nostro mare “di casa” – dichiara l’assessore alle Politiche per l’Inclusione, Elvira Adamo – si è trasformato negli ultimi anni in un cimitero invisibile per tante persone migranti in cerca di una vita e di un futuro. Il Mediterraneo custodisce corpi, ma anche storie, racconti, speranze”.

“La Giornata della Memoria e dell’Accoglienza è un segnale per esprimere solidarietà ma anche per commemorare le persone migranti scomparse che, spesso, restano senza nome, perdendo così non solo la vita ma anche l’identità. I Servizi Sociali del Comune sostengono le spese per la sepoltura dei corpi di uomini, donne e bambini che il mare restituisce sulle nostre spiagge; ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a un’identificazione certa in collaborazione con le Forze dell’ordine, altri Enti pubblici e organizzazioni non profit, per poter scrivere un nome e, magari, poter avvisare una famiglia” conclude.