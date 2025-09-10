Ragusa si accende con le Olimpiadi del Teatro: Alessandro Preziosi e Alessandro Baricco tra gli ospiti

Ragusa diventa protagonista con le “Olimpiadi del Teatro – Alla Ricerca della Felicità”, l’iniziativa ideata e diretta da Vicky di Quattro per l’associazione “Donnafugata 2000” che, come precisa lei stessa, si pone l’obiettivo di essere “un rito civile, un tempo condiviso in cui fermarsi, pensare insieme, creare visioni. In un tempo attraversato da incertezze e trasformazioni, ci siamo chiesti: che forma può avere oggi la felicità? Non come promessa leggera, ma come pratica collettiva, come esercizio di ascolto, come gesto pubblico” .

“Le Olimpiadi del Teatro nascono da questo interrogativo. Un progetto speciale riconosciuto dal ministero della Cultura dove arte, pensiero e natura si incontrano e si interrogano”, afferma Di Quattro e aggiunge: “Il teatro, la parola, la musica, il cammino diventano strumenti per abitare il presente con più consapevolezza, bellezza e responsabilità”.

Vari i filosofi, scrittori, attori e musicisti che si ritroveranno dal 25 al 28 settembre nella città di Ragusa: da Alessandro Baricco ad Alessandro Preziosi passando per Marcello Veneziani e Davide Rondoni. Il 27 Settembre alle 19.30, Marcello Veneziani interverrà con “La felicità è un’attesa e un ritorno” mentre lo scrittore Alessandro Baricco dialogherà con la giornalista Annalisa Cuzzocrea alle 21. Il turno di Davide Rondoni sarà il 28 settembre alle 18 dove insieme a Mario Incudine, parleranno della poesia come pratica di felicità con il reading “L’amor non è giusto”.