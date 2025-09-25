Ragusa, risponde ad un annuncio di lavoro online: 28enne violentata

Ennesimo caso di violenza: a Ragusa una donna di 28 anni, che aveva risposto a un annuncio di lavoro online come addetta delle pulizie, è stata violentata in fase di colloquio da quello che doveva essere il suo presunto datore di lavoro. Si tratta di un uomo di 58 anni, con precedenti di abuso, arrestato su ordine del GIP di Ragusa.

La vittima, traumatizzata dall’accaduto, ha confidato tutto al suo medico curante e a un familiare, che l’hanno aiutata a denunciare ai Carabinieri di Ragusa. Per il trauma subito, la donna è caduta in uno stato di prostrazione, assumendo comportamenti autolesionistici, che sono stati segnalati agli investigatori dal personale sanitario.