Ragusa, rapimento shock a Vittoria: ragazzo prelevato in piazza davanti agli amici

Un giovane di Ragusa, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato ieri sera da due sconosciuti col volto coperto, a bordo di una Panda nera. Il ragazzo si trovava nella piazzetta del rione Forcone a Vittoria insieme ad alcuni amici. Prima di rapirlo gli autori lo avrebbero chiamato per nome, dopodiché hanno detto agli altri ragazzi di non preoccuparsi, dato che l’obiettivo del rapimento era soltanto lui.

Secondo quanto trapelato da alcuni testimoni, i rapitori parlavano italiano e dopo aver catturato il ragazzo, sono partiti a bordo della panda nera scortati da una stessa vettura, ma bianca. Attualmente il ragazzo non è ancora stato trovato.