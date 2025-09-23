Ragusa, prende il via la seconda edizione del progetto “Museo per Gioco”: INFO

L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa hanno pubblicato un avviso pubblico per la seconda edizione del progetto “Museo per Gioco 2026, finalizzato a coinvolgere le scuole e il pubblico in attività educative all’interno del sistema museale cittadino. Il progetto mira a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale, incluse la collezione Cappello, il museo del giocattolo e il museo della città, tutti ospitati a Palazzo Zacco.

Le associazioni e le organizzazioni con sede legale a Ragusa e con

esperienza nel campo della didattica del patrimonio sono invitate a presentare proposte di laboratori e percorsi educativi. Le attività dovranno avere una durata massima di due ore e faranno parte di un

calendario settimanale stabile, che sarà concordato con tutti i soggetti selezionati. La durata del servizio è prevista dal 30 ottobre 2025 al 31 dicembre 2026. Il Comune di Ragusa fornirà gli spazi museali, l’attrezzatura e si occuperà della promozione e della custodia del museo. La partecipazione ai laboratori avrà un costo massimo di 5 € per le scuole e 15 € per il pubblico.

I soggetti interessati dovranno presentare la loro manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it o presso l’ufficio protocollo, Corso Italia 72, piano ammezzato, entro il termine perentorio delle ore 12:30 di mercoledì 22 ottobre 2025. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo clorinda.arezzo@comune.ragusa.it o catia.pasta@comune.ragusa.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per progetto Museo per gioco 2026”.

Il testo integrale dell’avviso e la modulistica per la presentazione delle istanze sono disponibili al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-presentazione-dei-progetti-e-percorsi-educativi-museo-per-gioco-2a-edizione-anno-2026