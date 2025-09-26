Ragusa, l’eurodeputato Falcone ribadisce: “sostegno alle riforme, ma senza ridurre fondi per agricoltura e pesca”

“Siamo per le riforme e per rendere più efficaci i finanziamenti UE, ma non accetteremo cambiamenti che rischiano di ridimensionare i fondi e indebolire settori come agricoltura, pesca e coesione. Qui a Ragusa, cuore agricolo e produttivo siciliano, abbiamo raccolto le preoccupazioni delle categorie e rilanciato un impegno chiaro: ci stiamo già battendo come Forza Italia e PPE perché il nuovo bilancio 2028-34 garantisca risorse certe agli agricoltori, una spinta all’innovazione e sostegno ai territori più fragili, dal Mezzogiorno alle Isole”, ha dichiarato l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, a margine dell’inaugurazione della 50ª Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa.

“La nostra priorità – ha aggiunto Falcone – è difendere chi produce, chi investe e chi vive di agricoltura in Sicilia, in Sardegna e al Sud. Ci impegneremo in Parlamento per dare certezze agli agricoltori e garantire che l’Europa resti un interlocutore serio e credibile, vicino alle famiglie e alle imprese che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Paese“.