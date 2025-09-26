Ragusa, addio alla carta d’identità cartacea per espatrio. Il Comune invita i cittadini a passare alla CIE: come fare

Tramite un comunicato stampa, il Comune di Ragusa ha informato i cittadini dello stop della validità dell’espatrio con la carta d’identità cartacea “Si avvisano i cittadini che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 2019/1157, la carta di identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento stesso. Si invitano pertanto i cittadini ancora in possesso di una carta di identità cartacea a controllare la scadenza riportata sul retro del documento”.

“Nel caso in cui la scadenza sia successiva al 3 agosto 2026, è necessario recarsi per tempo presso gli uffici comunali per richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si rammenta che la sostituzione del documento cartaceo con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della data di scadenza della carta tradizionale. La richiesta di rilascio avviene esclusivamente su appuntamento presso i Servizi Demografici – Ufficio Carte di Identità del Comune, siti in Via G. Matteotti n. 55.” Per fissare un appuntamento occorre telefonare al n. 0932/676333 durante gli orari di apertura al pubblico:

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 09:00 alle 12:00;

Martedì e giovedì: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:30.

Si può richiedere l’appuntamento inoltrando una mail all’indirizzo: cie@comune.ragusa.it

Al momento dell’appuntamento, il cittadino dovrà presentare:

una fototessera recente (non antecedente a sei mesi) e diversa dalla foto della precedente carta d’identità, conforme alle norme ICAO;

(non antecedente a sei mesi) e diversa dalla foto della precedente carta d’identità, conforme alle norme ICAO; la vecchia carta d’identità cartacea . In caso di furto o smarrimento, è necessaria la denuncia in originale presentata alle forze dell’ordine;

. In caso di furto o smarrimento, è necessaria la denuncia in originale presentata alle forze dell’ordine; Il Codice Fiscale o la Tessera Sanitaria.

Il costo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di € 22,00. Il pagamento può essere effettuato in Ufficio anche con carta Bancomat al momento del rilascio. Per i minori cittadini italiani, in caso di richiesta di carta d’identità valida per l’espatrio, è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento.

Qualora uno dei genitori non possa essere presente, il genitore assente dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di assenso all’espatrio da consegnare in Ufficio tramite il genitore presente, unitamente a una copia del proprio documento di riconoscimento. Anche in questo caso è necessario prendere appuntamento con le medesime modalità sopra indicate.