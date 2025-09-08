Quindi la Flotilla di Greta è fascista? Starlink di Musk a bordo e la Sinistra si connette con la realtà

La Flotilla di Greta Thunberg adotta il sistema Starlink di Elon Musk per la connessione: davanti alla necessità, i proPal chiedono aiuto a quello che la Sinistra ha bollato come fascista

Elon Musk Sumud Flotilla starlink

Partiti, fermati, ripartiti, fermati di nuovo. La Sumud Flotilla sta passando più giorni al porto che in mare. E visto che l’equipaggio proPal ha deciso di non affidarsi a un canale sicuro, veicolando i propri viveri raccolti attraverso Israele, con lo stesso fine ultimo di aiutare la popolazione di Gaza, il suo viaggio sarà sicuramente più lungo e complesso. Arrivare a destinazione è impossibile, altissimo il rischio di essere intercettati da Israele che ha già spiegato che tratterà l’equipaggio come “terroristi”. Del resto, a bordo ci sono membri di un’organizzazione bandita come terrorista a livello internazionale e che ha festeggiato la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre regalando dolcetti.

Ancor prima di preoccuparsi delle condizioni in mare però, i marinai dal cuore d’oro hanno pensato a come poter ottenere una connessione stabile per documentare sui social la propria spedizione. Ma come fare a restare connessi in mezzo al mare per così tanti giorni? L’unico modo sicuro è Starlink, il sistema di connessione di Elon Musk che la Flotilla ha deciso di utilizzare.

Sì, lo stesso Elon Musk che dalla Sinistra era stato etichettato come “tecnofascista”,servo di Trump” e “aspirante dittatore“. Però oh, pur di non restare senza Instagram, scambiamoci un saluto romano di pace e amici come prima.

Andrea Stroppa, figura di riferimento di Musk in Italia, ha confermato la notizia con un post su X nel quale si legge: “a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla per la missione Gaza è stato scelto Starlink per garantire le comunicazioni. Buona domenica”, taggando Elly Schlein, Angelo Bonelli e Giuseppe Conte.

La Sinistra che fino a ieri etichettava Musk come nazista, non ha trovato alcun sistema di connessione equosolidale, nessun proPal ha ancora pensato di inventare satelliti di sinistra. E quindi, connessione fascista sia. Dalla Flotilla bocche cucite sulla decisione. Pensate voi quanto fascismo ci sia nell’utilizzare la connessione di un fascista per poterlo chiamare fascista sui social.

Ultimi approfondimenti di Attualità