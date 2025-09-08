Quindi la Flotilla di Greta è fascista? Starlink di Musk a bordo e la Sinistra si connette con la realtà

Partiti, fermati, ripartiti, fermati di nuovo. La Sumud Flotilla sta passando più giorni al porto che in mare. E visto che l’equipaggio proPal ha deciso di non affidarsi a un canale sicuro, veicolando i propri viveri raccolti attraverso Israele, con lo stesso fine ultimo di aiutare la popolazione di Gaza, il suo viaggio sarà sicuramente più lungo e complesso. Arrivare a destinazione è impossibile, altissimo il rischio di essere intercettati da Israele che ha già spiegato che tratterà l’equipaggio come “terroristi”. Del resto, a bordo ci sono membri di un’organizzazione bandita come terrorista a livello internazionale e che ha festeggiato la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre regalando dolcetti.

Ancor prima di preoccuparsi delle condizioni in mare però, i marinai dal cuore d’oro hanno pensato a come poter ottenere una connessione stabile per documentare sui social la propria spedizione. Ma come fare a restare connessi in mezzo al mare per così tanti giorni? L’unico modo sicuro è Starlink, il sistema di connessione di Elon Musk che la Flotilla ha deciso di utilizzare.

Sì, lo stesso Elon Musk che dalla Sinistra era stato etichettato come “tecnofascista”, “servo di Trump” e “aspirante dittatore“. Però oh, pur di non restare senza Instagram, scambiamoci un saluto romano di pace e amici come prima.

Andrea Stroppa, figura di riferimento di Musk in Italia, ha confermato la notizia con un post su X nel quale si legge: “a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla per la missione Gaza è stato scelto Starlink per garantire le comunicazioni. Buona domenica”, taggando Elly Schlein, Angelo Bonelli e Giuseppe Conte.

La Sinistra che fino a ieri etichettava Musk come nazista, non ha trovato alcun sistema di connessione equosolidale, nessun proPal ha ancora pensato di inventare satelliti di sinistra. E quindi, connessione fascista sia. Dalla Flotilla bocche cucite sulla decisione. Pensate voi quanto fascismo ci sia nell’utilizzare la connessione di un fascista per poterlo chiamare fascista sui social.