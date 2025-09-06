Progetto Edison a Scilla, Santagati scrive una lettera ad Occhiuto e Tridico

In una lettera aperta indirizzata ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico e Roberto Occhiuto, Carmen Santagati, Capogruppo del gruppo “Scilla Mediterranea” al Consiglio Comunale di Scilla, ha richiesto “una posizione chiara e trasparente in merito al controverso progetto proposto dalla società Edison per la realizzazione di un impianto idroelettrico a pompaggio marino nel territorio di Scilla. Il progetto, che interessa una delle aree più rappresentative e conosciute della Calabria, la Costa Viola, suscita preoccupazioni legittime nella comunità locale. La realizzazione dell’impianto potrebbe avere impatti ambientali, paesaggistici ed economici di vasta portata, minacciando la bellezza naturale e l’identità culturale di Scilla e dei suoi abitanti. La zona è un’area di grande valore ecologico e turistico, frequentata da visitatori da tutto il mondo, e qualsiasi intervento che la comprometta potrebbe avere conseguenze durature sul futuro della regione”.

“Non possiamo permetterci che un progetto di tale portata venga deciso senza un confronto pubblico e senza che i cittadini calabresi siano pienamente informati”, ha dichiarato Carmen Santagati. “Il futuro della nostra regione, la possibilità di coniugare sviluppo e tutela ambientale, e la salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico, devono essere al centro delle politiche regionali”, rimarca. Santagati ha quindi chiesto ai candidati di esprimere pubblicamente “la propria posizione sul progetto, chiarendo anche quale sarà il loro impegno concreto, in caso di elezione, per la difesa della Costa Viola e del suo patrimonio naturale”. “È fondamentale che la popolazione calabrese conosca le intenzioni dei candidati prima del voto, per fare una scelta consapevole e responsabile. Non possiamo permetterci che decisioni così rilevanti vengano prese senza un adeguato coinvolgimento delle comunità locali”, ha concluso Santagati. La lettera aperta, che ha già suscitato l’attenzione di numerosi cittadini, è un appello affinché il futuro della Calabria sia costruito su un equilibrio tra sviluppo, ambiente e turismo sostenibile.