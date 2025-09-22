Princi: “da ottobre in Calabria psicologi nelle scuole, un passo concreto per il benessere dei nostri ragazzi”

“I migliori auguri ai 43 nuovi psicologi assunti dalle Asp calabresi che da ottobre garantiranno lo sportello psicologico in 285 scuole, per un totale di 2893 classi del primo e secondo ciclo scolastico, con l’obiettivo di promuovere il benessere dei nostri ragazzi, prevenire e contrastare il disagio giovanile. È un progetto che abbiamo fortemente voluto con il Presidente Occhiuto e con l’Ordine degli Psicologi della Calabria e che sto continuando a coordinare anche nel mio ruolo attuale per trasformare le promesse in fatti concreti”. E’ quanto afferma l’europarlamentare Giusi Princi.

“I nostri giovani crescono in un tempo segnato da incertezze profonde che spesso li rende vulnerabili e disorientati. La presenza dello psicologo negli istituti scolastici è un segno di civiltà, un passo concreto verso una scuola che si prende cura della persona nella sua interezza. Investire nella salute mentale degli studenti significa offrire loro gli strumenti per orientarsi nel presente, fortificarsi nelle emozioni e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide complesse della contemporaneità. La Calabria c’è, ha investito 9 milioni di euro per rendere strutturale il servizio. Sono già state calendarizzate conferenze di servizio in tutte le Province calabresi e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria per accompagnare tutte le scuole e le famiglie alla piena implementazione del servizio. Rendere centrali i giovani significa sostenere il loro benessere mentale e la loro crescita sana”.