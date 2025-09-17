Presentato il Trofeo Sant’Ambrogio: il programma delle gare, test importante per la Viola

Presentata nella giornata odierna, presso il salone dei lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la 49ª edizione del Trofeo Sant’Ambrogio, storico appuntamento del basket reggino che anticipa l’inizio della stagione. L’evento, nato negli anni 70, celebra la memoria di Mario Sant’Ambrogio e con essa quella di tanti pionieri del basket reggino quali il Professore Iliano, la signora Enza e i fratelli Franco e Cesare. Molto più di semplice basket, una vera e propria storia di famiglia che si fonde con quella della città.

Al tavolo dei relatori, accanto a Carlo Sant’Ambrogio, presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, e il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella.

A contendersi il Trofeo Sant’Ambrogio 2025 saranno Barcellona, Catanzaro, Messina e Viola, squadre legate alla storia della famiglia Sant’Ambrogio. Si comincia giovedì 18 settembre con Catanzaro-Barcellona. A seguire, alle 20:30, ci sarà Viola-Rende. Il giorno seguente le due finali.

Sarà un test importante per la Viola, a pochi giorni dall’inizio della stagione in quel di Brindisi: i neroarancio non solo affronteranno due squadre (e ne osserveranno una terza) fra quelle presenti nel proprio girone, ma avranno anche l’opportunità di mettere minuti importanti nelle gambe e migliorare la chimica di squadra.