Presentato il Reggio Live Fest 2025: concerti e ospiti per “Festa Madonna” | FOTO e INTERVISTE

Presentato nella mattinata odierna, mercoledì 10 settembre, presso Palazzo San Giorgio, il programma del Reggio Live Fest 2025, il calendario di eventi che animerà il programma di “Festa Madonna” con una serie di concerti che farà ballare e cantare i reggini da questa sera, mercoledì 10 settembre, fino alla serata finale del 16 settembre. La serata inaugurale sarà aperta da Maurizio Vandelli e la sua band con un omaggio a Lucio Battisti.

Giovedì 11 settembre arriverà per festeggiare trent’anni di successi Irene Grandi con la sua energia e la sua magnifica band. Venerdì 12 settembre un altro evento di altissimo spessore artistico e musicale con il concerto di Raphael Gualazzi accompagnato dai suoi musicisti e dall’Orchestra Sinfonica Brutia. Sabato 13 settembre notte dedicata in particolare ai giovani con il cantautore e rapper Fred De Palma e la sua band, autore di alcuni dei più grandi successi e tormentoni estivi degli ultimi anni. Domenica 14 settembre altro evento musicale unico, con il doppio concerto di Patagarri e Bandabardò, che vedrà sul palcoscenico il giovanissimo quintetto jazz-swing milanese insieme ai veterani dello storico gruppo folk rock fiorentino.

Lunedì 15 settembre altra serata dedicata ai giovanissimi, con il live di Settembre, il ventiquattrenne cantautore napoletano vincitore di Sanremo 2025 sezione Nuove Proposte con il brano Vertebre e, caso unico, anche del Premio della Critica Mia Martini, del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e del Premio Enzo Jannacci per la Migliore Interpretazione. La serata sarà aperta dal cantautore reggino Domenico Lione, in arte Lio, vincitore del Premio della Critica al Festival di Castrocaro.

La serata finale del 16 settembre è affidata alla regina del 2025, l’affascinante e vulcanica cantautrice e polistrumentista barese Serena Brancale, una delle voci più originali del panorama musicale, mattatrice dell’estate con Anima e Core presentato all’ultimo Sanremo e Serenata, brano inciso con Alessandra Amoroso. Con il suo mix di pop, jazz, elettronica, dialetti e groove, l’energia della sua musica, chiuderà la kermesse con un prevedibile bagno di folla.