Presentato il Dizionario antropologico della lingua Filadelfiese | INTERVISTE

Cosa succede quando didattica, tradizione popolare, cultura e grammatica si fondono insieme? Viene fuori il Dizionario antropologico della lingua Filadelfiese: una vera e propria perla linguistica che tiene viva, insegna e racconta la lingua antica di Filadelfia con tutte le sue particolarità grammaticali che la rendono un tesoro linguistico unico.

Nell’intervista in calce all’articolo, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, i protagonisti dell’opera illustrano segreti e curiosità del Dizionario antropologico della lingua Filadelfiese.