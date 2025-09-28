Premio Caposuvero al cardiologo Mario Spanò dell’ospedale di Polistena, il ringraziamento al dott. Amodeo

Il 27 settembre 2025, a Gizzeria, è stato conferito il Premio Caposuvero al dott. Mario Spanò. Cardiologo presso l’U.O.C. di Cardiologia UTIC e Cardio stimolazione del P.O. di Polistena. È stato insignito di questa benemerenza per il grande lavoro svolto del settore della Cardiostimolazione, dove ha eseguito oltre 2000 prestazioni salvavita per patologie tempo dipendenti. È stato presentato dal già Primario del reparto dott. Vincenzo Amodeo che ha illustrato il percorso professionale di Spanò, un medico competente e appassionato che ha dato lustro alla Calabria e al Reparto di Cardiologia.

Spanò ha ringraziato pubblicamente Amodeo per avergli dato questa grande opportunità di crescita professionale e i promotori del premio, ricevuto a coronamento del carriera ospedaliera che volge ormai alla fine con l’imminente prossimo pensionamento.