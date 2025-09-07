Premio Caccuri su Rai San Marino: un documentario racconta il borgo della Sila, tra i protagonisti Gratteri e Lerner

L’ultima edizione del Premio Letterario Caccuri, che si svolge nello storico borgo della Sila crotonese, è stata protagonista di un documentario in onda in prima serata su Rai San Marino RTV sul canale 550 del digitale terrestre. Il racconto televisivo ripercorre i momenti salienti della prestigiosa manifestazione organizzata dall’Accademia dei Caccuriani, guidata dal presidente Adolfo Barone e dal vicepresidente Olimpio Talarico. Il documentario ideato e condotto da Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta intende restituire l’atmosfera unica che ogni anno anima il borgo medievale di Caccuri, trasformandolo per alcuni giorni in un crocevia di idee, incontri e riflessioni condivise.

Il Premio Caccuri ha decretato quest’anno la vittoria di Gad Lerner con “Gaza. Odio e amore per Israele”

Punto di riferimento per la saggistica italiana, il Premio Caccuri ha decretato quest’anno la vittoria di Gad Lerner con “Gaza. Odio e amore per Israele” (Feltrinelli), insignito della Torre d’Argento, opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Al secondo posto, pari merito, gli altri tre titoli finalisti: “Spettri” di Monica Maggioni (Longanesi), “L’Eresia liberale” di Alessandro Sallusti (Rizzoli) e “Trump. Vita di un presidente contro tutti” di Gennaro Sangiuliano (Mondadori). Nel raffinato reportage targato Rai è stata inserita un’ampia intervista al procuratore Nicola Gratteri che ha raccontato anche del suo forte legame con il Premio Caccuri. Dallo scorso anno al vertice di Rai San Marino Rtv c’è l’attuale direttore generale della Rai Roberto Sergio.

Il Premio Caccuri, grazie anche all’interesse di questo prestigioso canale tv, ha confermato ancora una volta il valore culturale del Premio, riconosciuto ufficialmente anche dal Presidente della Repubblica, che ha conferito all’iniziativa la Medaglia al Valore Culturale per l’impegno e l’entusiasmo degli organizzatori. Da oltre un decennio, l’Accademia dei Caccuriani sostiene il settore editoriale con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e alla promozione della lettura, soprattutto nelle aree periferiche, lontane dai grandi centri di produzione e fruizione culturale.

Numerosi protagonisti

Numerosi i protagonisti intervistati che hanno partecipato all’edizione targata 2025: Giordano Bruno Guerri, Domenico Guarascio, Claudia Eccher, Piero Marrazzo, Paolo Di Giannantonio, Maurizio Nieri, Antonio Affidato, Morgan, Adriana Pannitteri, Paolo Ruffini, e molti altri. Lo slogan scelto per l’edizione 2025 – “Una storia da scrivere insieme” – riassume perfettamente lo spirito del Premio: una narrazione corale che diventa strumento di confronto, crescita e condivisione. Il documentario è prodotto dall’Accademia dei Caccuriani e realizzato da Carli Fashion Agency – con la regia di Francesco Didona – è nato da un’idea di Vittoriana Abate, Cataldo Calabretta e Antonella Silvestri (anche autori dei testi). Il direttore di produzione è Carmelo Ambrogio.