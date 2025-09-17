Ponte sullo Stretto, Tridico è contrario? Ciucci la risolve con stile e risponde così: “poi non ci lamentiamo…”

“Tridico no Ponte? Non sono un politico, sono un tecnico. Questo progetto non è stato deciso da Stretto di Messina, ma è stato approvato da Parlamento e Governo, considerato di valenza strategica. Quindi ci si aspetta che pur cambiando l’istituzione si portino a compimento i lavori già avviati e decisi. Poi non c’è da lamentarsi se i tempi si allungano e i costi aumentano. Abbiamo investito sull’opera, abbiamo speso dei soldini, io penso e spero che al di là delle dichiarazioni o indicazioni elettorali si dia seguito e porti a compimento il Ponte sullo Stretto”. Così Pietro Ciucci, nel corso dell’incontro con la stampa a Reggio Calabria, risponde a una domanda sulle idee del candidato governatore della Calabria Tridico in merito all’opera.