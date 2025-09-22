Ponte sullo Stretto, Salvini: “con l’ok della Corte dei Conti cantieri al via, possibile partenza a ottobre”

“Appena c’è l’ok della Corte dei Conti che ci permette di andare in Gazzetta possiamo partire con i cantieri” del Ponte sullo Stretto. “Io spero che possa partire per ottobre“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Le imprese sono pronte in tutta Italia, gli operai, gli ingegneri, i geologi, gli architetti sono pronti. Da tutta Italia sono calcolate in 120.000 le unità di lavoro coinvolte durante la costruzione prevista dagli ingegneri. Si inquinerà di meno, si perderà meno tempo, ci sarà un corridoio unico da Palermo a Roma, Milano a Berlino a Helsinki – ha spiegato – sono orgoglioso del lavoro fatto e non vedo l’ora che partano i cantieri”.