Ponte sullo Stretto, reddito di dignità, sanità, Tridico a Reggio con Falcomatà: “sogno una Calabria diversa” | INTERVISTA

Prima tappa di campagna elettorale a Reggio Calabria per Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra unito in vista delle regionali del 5 e 6 ottobre. L’europarlamentare, in una passeggiata sulla Via Marina, con al fianco il sindaco Giuseppe Falcomatà, il consigliere comunale Saverio Pazzano e il docente Domenico Gattuso (candidati nelle sue liste), ha incontrato tante persone e discusso con cittadini. Da evidenziare l’assenza del segretario regionale Pd e parlamentare Nicola Irto.

“Il campo progressista è pronto per dare una svolta alla nostra Regione”

“Da Reggio, da questo bellissimo lungomare, parte il sogno di una Calabria diversa. Il campo progressista è pronto per dare una svolta alla nostra Regione che è stata schiaffeggiata da Occhiuto. In poco tempo abbiamo costruito un’alleanza forte, con un programma chiaro, con persone serie”, spiega Tridico.

Reddito di dignità e Ponte sullo Stretto

“Il reddito di dignità è l’unico cavallo di battaglia? Assolutamente no, la sanità è il principale e molto importante è la questione delle infrastrutture interne. Il Ponte sullo Stretto? Non serve. Dobbiamo puntare sull’alta velocità, sui collegamenti tirrenici, ionici e le varie trasversali”, evidenzia Tridico.

Aeroporti e turismo

“Siamo molto contenti degli aeroporti, di questi accordi internazionali, continueremo a promuovere tutte le operazioni che sviluppino i nostri scali. Turismo? Il Governatore sta troppo sui social perché purtroppo abbiamo avuto il 30% in meno di turisti. Occhiuto? ha sfidato la magistratura, ma io sono garantista”, conclude Tridico.