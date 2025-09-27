Ponte Sullo Stretto, lunedì nuova seduta della Commissione

Prevista per lunedì 30 settembre, alle ore 13:30, a Palazzo Zanca, la Commissione Ponte, che si riunirà per discutere i seguenti argomenti: Opera compensativa prioritaria: rifacimento rete idrica villaggi; Approvvigionamento idrico cantieri. Saranno presenti il Presidente e il Direttore Generale dell’AMAM, al fine di approfondire i lavori che dovranno essere svolti, come opera compensativa, per il rifacimento della rete idrica dei villaggi per un importo di € 19.800.000,00 e conoscere le interlocuzioni che sono state avviate dalla Società dello Stretto con l’AMAM in merito all’approvvigionamento idrico dei cantieri.