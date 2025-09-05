Ponte sullo Stretto, l’attacco di Veronese: “PD e M5S usano due pesi e due misure, silenzio sui costi della Metro C”

Il Presidente dell’Associazione Amici del Ponte dello Stretto, Prof. Veronese Simone ha inviato al Direttore di StrettoWeb una lettera avente oggetto: “PD e M5S, due pesi e due misure: si attacca la spesa del Ponte ma non quella della Metro C”. Ecco il testo integrale della lettera: “Caro Direttore, in questi mesi assistiamo all’ennesima polemica a orologeria contro il Ponte sullo Stretto. Una parte politica – il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle – continua a dipingere il progetto come spreco, mentre davanti ad altre opere, spesso più onerose e con cronache di ritardi pluriennali, si tace o si minimizza. È una disparità lampante: due pesi e due misure. Lo dico con chiarezza: chi è contro il Ponte in questo momento è contro il Mezzogiorno, la Calabria e la Sicilia. Non è più solo una discussione tecnica: è la cartina di tornasole di una visione del Paese che continua a considerare il Sud come un’appendice, a cui concedere il minimo indispensabile”.

“Il caso emblematico della Metropolitana C

Prendiamo un esempio sotto gli occhi di tutti: la Metropolitana C di Roma. È un’opera strategica per la Capitale, sostenuta dall’amministrazione guidata dal sindaco Gualtieri (PD). Eppure, nella spesa per la Metro C nessuno ha sollevato il mantra “prima ospedali, prima strade, prima scuole”. Questo refrain, che rispunta puntualmente, si sente quasi esclusivamente quando si parla di infrastrutture al Sud.

Quando l’investimento è a Nord o nella Capitale, i fondi diventano “necessari”, “europei”, “di visione”. Quando si parla di Calabria e Sicilia, improvvisamente si attiva la contabilità moralistica: “non si può, ci sono altre priorità”. Il risultato è sempre lo stesso: bloccare, rinviare, non fare.

La narrazione strumentale sui costi

Le polemiche sui costi del Ponte sono strumentali. Nessuno nega che si tratti di un’opera complessa, ma è così per tutte le grandi infrastrutture. L’unica differenza è l’indirizzo politico: sostenere senza se e senza ma i cantieri quando servono ad alcuni territori, demonizzarli quando riguardano il Mezzogiorno.

Eppure il Ponte non è un capriccio: è un asse strategico nazionale ed euro-mediterraneo, capace di integrare filiere logistiche, porti, retroporti, alta velocità e corridoi TEN-T. Significa lavoro qualificato, trasferimento tecnologico, cantieri che creano competenze e indotto, sicurezza e continuità territoriale tra due Regioni oggi separate da un braccio di mare dove la mobilità è spesso ostaggio del meteo e dei collegamenti.

Un Paese moderno investe ovunque, non “a macchia di leopardo”

Un Paese moderno, europeo e competitivo investe in infrastrutture ovunque, non a macchia di leopardo. Su questo, il Governo – e in particolare il Ministro Matteo Salvini – sta facendo la cosa giusta: puntare su opere che uniscono, accelerano, modernizzano. È la strada per ridurre i divari, non per acuirli.

Chi pensa che il Sud possa crescere senza grandi opere, si condanna da solo a un assistenzialismo sterile. Le comunità non chiedono sussidi: chiedono cantieri, lavoro, collegamenti, opportunità.

Basta ipocrisie: i cittadini meritano coerenza Se davvero PD e M5S ritengono che “prima vengano ospedali, strade e scuole”, allora abbiano il coraggio di applicare lo stesso principio a ogni opera del Paese, dalla Metro C alle grandi infrastrutture del Nord. Altrimenti è solo propaganda: bloccare il Sud e sbloccare il resto. Il Mezzogiorno non è una terra da pacificare con promesse a costo zero. È un motore che, se messo in condizione di correre, trascina l’Italia nel Mediterraneo allargato, verso scambi, turismo, logistica, ricerca, energia.

La posizione dell’Associazione “Amici del Ponte sullo Stretto”

La nostra posizione è chiara:

1. Sostegno pieno al Ponte sullo Stretto come opera nazionale strategica e sostenibile, da accompagnare con alta velocità, portualità e viabilità di adduzione su entrambe le sponde.

2. Rifiuto della doppia morale: le valutazioni su costi e benefici si fanno con gli stessi criteri ovunque, non a seconda della latitudine o della convenienza politica.

3. Trasparenza e cantieri: regole chiare, cronoprogrammi pubblici, monitoraggio civico e massimo coinvolgimento delle comunità locali e del mondo produttivo.

Il Ponte non è solo cemento e acciaio: è una scelta di Paese. E le scelte contano. O decidiamo di unire, crescere e competere, oppure accettiamo che l’Italia resti divisa in serie A e serie B. Lo ribadisco: oggi, chi è contro il Ponte è contro il Mezzogiorno, contro la Calabria e contro la Sicilia. E contro il loro diritto ad avere le stesse opportunità del resto d’Italia”.