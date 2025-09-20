Ponte sullo Stretto, la UE invia una lettera all’Italia e Bonelli sbraita alzando il solito e inutile polverone: Ciucci risponde e fa chiarezza

Basta poco affinché Angelo Bonelli, quando si tratta di Ponte sullo Stretto, si scaldi. Si scalda spesso, alzando inutili polveroni. Sempre smentito, non molla. Ora è tornato alla carica relativamente a una lettera inviata dall’Unione Europea al Ministero. “Poche ore fa l’Unione europea ha trasmesso all’Italia una nuova lettera dura di chiarimenti riguardo al Ponte sullo Stretto di Messina, per le procedure attinenti ai vincoli ambientali, e anche un’altra alcuni giorni fa anche in risposta a una mia richiesta in materia di appalti” ha detto oggi Bonelli a Mestre a margine di un incontro elettorale per le regionali venete.

“Salvini aveva gridato vittoria – ha aggiunto Bonelli – ma io chiedo a Giorgia Meloni come è stato possibile approvare una delibera al Cipess quando il governo era a conoscenza che c’erano problemi legati ai vincoli ambientali europei”. Bonelli ha quindi precisato che “il Dipartimento Ambiente dell’Unione Europea ha chiesto all’Italia la ragione per la quale ha proceduto sul Ponte sullo Stretto nonostante ci fossero dei vincoli ambientali europei”.

Le precisazioni di Ciucci

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina, e nei giorni scorsi a Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina, è intervenuto all’Ansa per precisare: “la nota della Commissione Europea inviata al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, volta a richiedere alcuni approfondimenti sull’impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina, rientra nell’ambito della normale e prevista dialettica tra lo Stato italiano e l’Unione Europea. Dialettica che è un chiaro sintomo di un virtuoso dialogo e, ancor di più, è la conferma della rilevanza strategica di un’opera che completa il più rilevante corridoio europeo nord-sud“, ha concluso.