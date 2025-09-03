Ponte sullo Stretto, il Mit chiarisce: “opera già finanziata, nessun fondo Nato”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l’eventuale utilizzo di risorse Nato non è all’ordine del giorno e, soprattutto, non è una necessità irrinunciabile. L’opera non è in discussione”. Così in una nota il Mit sul tema, sollevato dall’ambasciatore Usa alla Nato Matthew Whitaker, dell’uso dei fondi da parte dei singoli Stati considerati ai fini della spesa Nato del 5% per la difesa.