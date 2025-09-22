Ponte sullo Stretto, il delirio di Schlein a Rosarno: “opera che sottrae 13 miliardi a Calabria e Sicilia”

“Noi siamo contrari a questo progetto che è vetusto e sbagliato e pensiamo che abbia preso ostaggio 13 miliardi che meglio potevano essere subito indirizzati alle infrastrutture calabresi e siciliane che soffrono, per cui i calabresi e i siciliani già oggi fanno fatica a spostarsi”. A dirlo, parlando del Ponte sullo Stretto, la segretaria Pd Elly Schlein, oggi a Rosarno. Schlein ha avuto in incontro nella casa del popolo intitolata a Giuseppe Valarioti – “di cui continuiamo a conservare la memoria e a portare avanti l’impegno per la giustizia sociale in questa terra e contro la criminalità organizzata in ogni sua forma” – il dirigente del Pci ucciso a Nicotera (Vibo Valentia) l’11 giugno 1980 in un agguato di ‘ndrangheta, primo politico ad essere ucciso dalla criminalità organizzata in Calabria.