Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “opera del secolo, avanti nell’interesse del Paese”

“Il Ponte sullo Stretto è l’opera ingegneristica più importante del secolo che farà brillare l’Italia agli occhi del mondo intero. Non c’è stata nessuna bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipes, ma semplicemente richieste di chiarimenti e di integrazioni, come giusto che sia, che arriveranno nei tempi previsti. Non c’è stato un giorno dall’inizio di questa legislatura che le opposizioni non abbiano gridato allo scandalo in maniera del tutto strumentale e ideologica, ma noi siamo convinti di andare avanti nell’interesse del paese e l’obiettivo è quello di chiudere questa legislatura con due anni di cantiere alle spalle”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario della Lega in Sicilia.