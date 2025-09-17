Ponte sullo Stretto, fondi Nato e spese militari. Ciucci: “polemica senza senso, il ReArm Europe non c’entra”

“Su questa polemica priva di un contenuto concreto, dico che da sempre il Ponte è stato progettato secondo criteri dual use, ovvero che consentano il passaggio di mezzi militari, non solo di carrarmati. Ha quindi una valenza da un punto di vista di sicurezza e difesa, oltreché trasportistica. Poi è nato il tema delle spese militari e il governo può decidere, nelle sue strategie, se questo investimento si cumula ad altri, ma attualmente il progetto è già finanziato e non ha nulla a che vedere con il ReArm Europe. La polemica nata non ha un grande senso, spetta al governo stabilire se inserirla nelle spese militari, di certo il fabbisogno è coperto da spese già stanziate. Quindi, dove sta il problema?”. Così Pietro Ciucci, nel corso di un lungo punto stampa a Reggio Calabria, rispondendo a una domanda sulle spese militari relative al Ponte sullo Stretto.