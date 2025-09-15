Ponte sullo Stretto, è tornato “l’urlatore” Calabrò ma da Basile e Trischitta una lezione da applausi: “il PD prima era favorevole”

Nel corso della nuova seduta della Commissione Ponte sullo Stretto con ospite il Sindaco Federico Basile, che ha illustrato quanto è emerso dall’incontro col Ministro Matteo Salvini lo scorso 9 settembre, c’è stato un accesso dibattito tra Felice Calabrò, consigliere comunale e Capo Gruppo del PD, col Presidente Trischitta. Il tutto è avvenuto a seguito delle ennesime opinioni contrarie di Calabrò sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Mentre stava esponendo i suoi pareri sulla realizzazione dell’opera, ha iniziato a stuzzicare il Presidente Trischitta: “Collega Trischitta se vuole parlare si sposti al posto del collega e cominci a interrompermi come fa di solito“. Subito dopo la provocazione, ha sollecitato al Sindaco Basile di essere meno pacato e più infuocato sui passi da seguire nel progetto: “Il tema è che vorremmo da parte sua Signor Sindaco una presenza più robusta, un impostazione non da mendicante, non come coloro che vengono a mendicare col cappello in mano, noi cappello non ne abbiamo. Ci aspettiamo dal nostro rappresentante più rigidità nelle scelte da prendere“.

“Il disagio che questa città vivrà se i lavori inizieranno, sarà da sterminio, prendiamone atto. Il Sindaco della città rispetto a una serie di assurdità lo vorremmo più cazzuto, in modo che nessuno possa credere di avere gioco facile, è una questione d’approccio” sottolinea.

La risposta di Basile e Trischitta

“Nessuno si sposta nelle sedie romane o palermitane col cappello in mano, piuttosto con la consapevolezza che ciò che dev’essere fatto andrà fatto. Io non sono il Sindaco del Ponte, ma sono il Sindaco della città. Credo che la Commissione Ponte abbia lavorato più di altre Commissioni su un iter che sta andando avanti e che ci vede protagonisti” ha replicato il Sindaco Basile alle dichiarazioni di Calabrò, mostrando un evidente pacatezza e lucidità rispetto all’esuberanza del consigliere comunale.

“Il partito democratico era favorevole al progetto del Ponte Sullo Stretto tranne il suo Presidente Consiglio Rutelli” il commento del Presidente Trischitta in risposta a Calabrò. Ennesimo episodio accesso tra i due, col Presidente Trischitta che ha voluto ribadire come i punti all’ordine del giorno della Commissione Ponte erano ben diversi e che Calabrò abbia voluto nuovamente spostare il focus su concetti già discussi.