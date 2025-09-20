Ponte sullo Stretto e SS106: “priorità assolute per lo sviluppo della Calabria”

“Il Ponte sullo Stretto di Messina e l’ammodernamento della Statale 106 Jonica devono essere le priorità per lo sviluppo della Calabria e di tutto il Mezzogiorno” – ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Calabria, Pietro Raso, commentando l’incontro avvenuto ieri a Roma tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e gli Ordini professionali degli Ingegneri calabresi.

“Nel vertice al MIT di Porta Pia sono stati ribaditi due punti centrali: la realizzazione del Ponte, opera strategica per la mobilità nazionale ed europea, e la messa in sicurezza della Statale 106, strada storicamente segnata da pericolosità e carenze infrastrutturali. Il ministro Salvini ha confermato investimenti per 3,8 miliardi di euro destinati alla Calabria, con l’obiettivo di colmare decenni di ritardi e rafforzare la connettività del territorio, anche a sostegno delle aree interne e delle infrastrutture secondarie”.