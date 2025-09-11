Ponte sullo Stretto e alta velocità fino a Reggio, Sarica: “con Salvini opere strategiche per la Calabria”

La Calabria si prepara a un appuntamento elettorale decisivo, con le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 che arrivano dopo le dimissioni del Presidente Occhiuto. In questo contesto, Francesco Sarica annuncia la sua candidatura al Consiglio Regionale con la Lega, sottolineando l’importanza di dare continuità al percorso di rinnovamento e sviluppo intrapreso negli ultimi anni. “La Calabria ha bisogno di stabilità e di nuove idee per continuare a crescere. Il percorso avviato dal Presidente Occhiuto ha restituito dignità e credibilità alla nostra Regione e deve essere proseguito con maggiore determinazione”, dichiara Sarica.

“La mia candidatura nasce dalla volontà di dare un contributo concreto alla Lega e ai calabresi. Il Ministro Salvini ha già dimostrato il suo impegno per la Calabria con progetti strategici come il Ponte sullo Stretto, l’alta velocità fino a Reggio Calabria e l’ammodernamento della Statale 106: opere che non solo ridurranno il divario infrastrutturale, ma creeranno lavoro e attrarranno nuovi investimenti“, rimarca Sarica. “Il mio programma si basa su tre priorità: Salute, Infrastrutture e Lavoro. Sono i pilastri su cui costruire una Calabria più moderna ed equa, capace di garantire servizi migliori e nuove opportunità alle giovani generazioni. Il nostro obiettivo è anche rafforzare la presenza della Lega nella Regione, per “Innovare la Calabria” e rilanciarne lo sviluppo economico e sociale”, conclude Sarica.