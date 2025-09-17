Ponte sullo Stretto, così Villa San Giovanni sarà rivoluzionata (in positivo). Ciucci: “ho parlato con Caminiti, vogliamo completare il Lungomare. E poi viabilità, illuminazione e depuratore”

Nell’incontro con la stampa in un hotel di Reggio Calabria, parlando di Ponte sullo Stretto, l’A.D. di Società dello Stretto di Messina Pietro Ciucci ha anche riferito di aver incontrato il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti: “abbiamo fatto un discorso molto concreto sulle prime opere da avviare. Ma opere non da cerimonia e prima pietra, ma avvio di vere opere. E non parliamo delle torri. Per esempio con lei abbiamo parlato del fatto che sentiamo di completare il Lungomare, che doveva essere già fatto qualche anno fa, ma poi la società è stata messa in liquidazione”.

“Vogliamo completare il lungomare – ha aggiunto – perché sentiamo sia un debito verso la città. Domani faremo una verifica sul lungomare, per capire i lavori da fare. So che può far piacere e fa piacere a noi. Così anche il depuratore, la viabilità, l’illuminazione. Opere per cui si può pensare: col Ponte non sono direttamente correlate, ma questa è la dimostrazione che si vuole mostrare attenzione verso la città di Villa San Giovanni” ha affermato.