Ponte sullo Stretto, Conte: “non è la soluzione per i bisogni del Sud”

Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, è in Calabria per sostenere Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra unito. Durante i vari eventi dove l’ex premier ha partecipato, non poteva mancante un passaggio sul Ponte sullo Stretto: “credo che la Calabria, e anche la Sicilia, abbiano bisogno di infrastrutture essenziali. Andare a prelevare ed a distrarre risorse e fondi di coesione per inserirle su una singola infrastruttura come il Ponte, non mi sembra che sia la soluzione per i bisogni Sud”.

“Il Mezzogiorno ha bisogno invece di una politica responsabile, che sappia investire e sappia dire tanti sì, ma giusti”, puntualizza Giuseppe Conte.