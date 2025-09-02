Ponte sullo Stretto, consegnate al sindaco di Messina oltre 2 mila firme raccolte per il “Salva Contesse”

StrettoWeb

Questa mattina, il consigliere comunale Raffaele Rinaldo ed una delegazione del comitato SOS 090, hanno consegnato, al sindaco Basile, la petizione del “Salva Contesse” con annesse oltre 2 mila firme. “Avevo già attivato interlocuzioni su questo tema e continuerò a portare avanti questo dialogo: come ho ribadito più volte, la tutela del nostro territorio è – e deve restare – la priorità assoluta rispetto a qualsiasi opera o infrastruttura che riguarda la nostra città. Per questo motivo, insieme a tutte le altre istanze, mi farò portavoce della petizione popolare durante gli incontri già programmati a Roma”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile, il quale sarà nella Capitale prossimamente per discutere di Ponte sullo Stretto e le opere connesse.

Il presidente Bonsignore ha chiesto di “riportare il progetto all’originale, perché questa è stata una variante fatta con Rfi dal Consiglio comunale del 2010″.