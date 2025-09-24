Ponte sullo Stretto, clamoroso Ricci (Pd): “per farlo, Salvini sta derubando le Marche”

Il candidato del centrosinistra accusa il ministro delle Infrastrutture di aver dirottato i fondi destinati all’arretramento della ferrovia, definendolo “il più grande furto infrastrutturale” per la regione

ponte sullo stretto

“Un ministro delle infrastrutture che ha compiuto il più grande furto infrastrutturale delle Marche dovrebbe vergognarsi ogni volta che varca il confine regionale”. L’eurodeputato dem e candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, attacca Matteo Salvini dopo la visita di ieri del vicepremier a Pesaro. Ricci accusa il leader della Lega di aver sottratto alla regione “due miliardi di euro previsti per l’arretramento della ferrovia” dirottandoli sul Ponte sullo Stretto. “Salvini poi vuole parlare a me della galleria della Guinza? – prosegue il candidato dem – Io lì dentro ci ho dormito perché sognavamo un’infrastruttura moderna che collegasse i due mari, non una galleria sola, a una canna, a senso unico, in uscita dalle Marche verso la Toscana“. Ricci sposta poi il confronto sui temi internazionali: “Noi siamo con Gaza, noi siamo per riconoscere lo Stato di Palestina, altro che denigrare la Flotilla e buttare la palla in tribuna per non fermare i crimini di Netanyahu. – conclude – Domenica si sceglie – conclude – da un lato la continuità e la mediocrità e dall’altro il cambiamento e la speranza“.

