Ponte sullo Stretto, Ciucci chiarisce: “non esiste alcuna procedura d’infrazione dell’Unione Europea”

“Non entriamo nel merito dell’opposizione al ponte sullo Stretto di Messina da parte della Cgil, ma va chiarito che non esiste alcuna procedura d’infrazione Ue riguardante il Ponte, tantomeno risalente al 2005, mentre era ancora in corso la gara per il Contraente generale”. E’ quanto afferma Pietro Ciucci Ad della Stretto di Messina contattato dall’Ansa. “Probabilmente si riferiscono ad una procedura del 2015 che non poteva riguardare il Ponte il cui progetto era stato bloccato dal 2012”, prosegue Ciucci.

“Per quanto riguarda la Direttiva UE ‘Habitat’ va sottolineato che la valutazione di impatto ambientale e di Incidenza ambientale si sono chiuse nel novembre 2024 e maggio 2025 con parere favorevole nel pieno rispetto della normativa italiana ed Europea”, conclude Ciucci.