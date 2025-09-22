Ponte sullo Stretto, Bonelli alza il tiro: “su quest’opera c’è un livello di segretezza grave e pericoloso per la democrazia”

“Oggi la società Stretto di Messina mi ha comunicato l’ennesimo diniego all’accesso agli atti relativi al contratto e all’atto aggiuntivo con Webuild. È inaccettabile che un’opera pubblica del costo di 13,5 miliardi di euro, interamente finanziata dallo Stato, sia avvolta da un livello di segretezza deciso, di fatto, dalla parte privata per ‘pregiudizio ai propri interessi’. La società arriva perfino a sostenere che la qualifica di parlamentare non legittimi l’accesso a documenti amministrativi: una tesi grave e pericolosa per la democrazia e per il controllo pubblico“. Lo scrive in una nota Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde.

“Chiedo al Governo e al CIPESS la pubblicazione integrale di contratti, atti aggiuntivi, relazioni tecniche e cronoprogrammi, oltre ai pareri richiamati dal D.L. 35/2023 – aggiunge -. Su un’opera che impegna risorse pubbliche non possono esistere zone d’ombra: i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi e quali obblighi vincolano lo Stato. Continuerò a esercitare ogni prerogativa parlamentare e adire tutte le sedi competenti per garantire trasparenza, legalità e responsabilità”.