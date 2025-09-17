Politica: i sondaggi politici in vista delle elezioni regionali in Calabria, Marche e Toscana. Tutti i DATI

Nell’ultimo sondaggio Eumetra, a poche settimane dalle elezioni regionali in Calabria, Marche e Toscana, Fratelli d’Italia è dato al 29,6%, il Partito Democratico risale al 22%. Il Movimento 5 Stelle arriverebbe terzo, con il 13,5%. Nel centrodestra invece, la Lega con l’8,4%. Forza Italia sarebbe all’8,2% mentre Alleanza Verdi Sinistra si attesterebbe al 6,8%.

Azione si fermerebbe al 4%, seguito da Italia Viva al 2,2%, Più Europa all’1,8%. Chiude Noi Moderati all’1%. Gli altri sarebbero al 2,5%.