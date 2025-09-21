Polistena, grande entusiasmo per l’inaugurazione della segreteria politica di Giuseppe Zampogna

Un vero e proprio successo di pubblico e un grande entusiasmo hanno caratterizzato l’evento inaugurale della segreteria politica di Giuseppe Zampogna, candidato nella lista “Occhiuto Presidente“, per la Circoscrizione Sud, alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria. Ieri sera, nella cornice della sede di Via Grio, a Polistena, moltissimi i cittadini, gli amministratori locali della provincia reggina e tanti i sostenitori a testimonianza del forte radicamento e del consenso che Giuseppe Zampogna sta raccogliendo sul territorio, frutto di un lavoro fondato su dialogo e relazioni che parte da molto lontano.

L’atmosfera, vivace e carica di energia positiva, ha confermato le sensazioni di una campagna elettorale in crescita per tutta la coalizione a sostegno del Presidente Occhiuto. L’affetto e l’incoraggiamento mostrato dai presenti hanno superato ogni aspettativa, rendendo l’incontro un momento di confronto schietto e appassionato sui temi cruciali per il futuro della Calabria. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, ma soprattutto a rivendicare la scelta della candidatura di Giuseppe Zampogna sono intervenuti, tra gli altri, anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, coordinatore provinciale del partito.

Nelle parole dei due deputati, particolarmente incisive e incoraggianti, è stato ampiamente riconosciuto il valore aggiunto che la candidatura di Giuseppe Zampogna dà a questa campagna elettorale. Il suo impegno costante, la sua solida preparazione di amministratore, la sua capacità di fare rete con altri soggetti politici e amministrativi, sono state riconosciute come qualità non solo vincenti, ma necessarie al governo del territorio.

Insomma, per Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo non ci sono dubbi: Giuseppe Zampogna è una risorsa indispensabile per la coalizione oltre che per l’intera comunità calabrese. A due settimane dalla chiusura della campagna elettorale, il messaggio è chiaro: occorre un ultimo, decisivo sforzo. Il crescente interesse riscontrato tra la gente, percepibile in ogni tappa di questo percorso, rappresenta il segnale più incoraggiante che la strada intrapresa è quella giusta.

L’evento di ieri sera non è stato solo un’inaugurazione, ma un momento di vera e propria mobilitazione. L’entusiasmo manifestato conferma che la candidatura di Giuseppe Zampogna non è solo un’opzione, ma una solida speranza di rinnovamento per la Calabria.