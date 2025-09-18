Pohjanpalo Re di Palermo: “un pubblico così in Finlandia me lo sogno, ma che caldo. Inzaghi? Sono simpatizzante del Liverpool, quella doppietta in Champions…”

E’ il giocatore chiave del Palermo e non potrebbe essere altrimenti. Altissime le aspettative, sin dal suo arrivo a gennaio scorso, con l’inizio della nuova stagione ha già lasciato il segno in maniera importante. Ha un bomber in panchina, che esalta gli attaccanti, e questo lo aiuta. Così, per Joel Pohjanpalo, tre gol in tre partite e la preziosa doppietta nell’ostico match di Bolzano di domenica, il giorno dopo il suo compleanno. Il finlandese ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, con riferimenti anche alla città siciliana, molto diversa – per cultura e clima – dalla sua Finlandia.

“Fa molto caldo! La mentalità dei siciliani è molto diversa, le persone sono molto entusiaste. Adoro stare in città, provare emozioni coi tifosi, fare foto coi bambini. Fa parte del lavoro: bisogna avvicinarli alla squadra, abbiamo bisogno di loro. E anche alla mia famiglia piace stare in centro. Siamo stati molto fortunati ad aver vissuto in luoghi unici come Palermo e Venezia, con due stili di vita diversi. Ho ricordi che racconterò ai miei figli e agli amici tra 30 o 40 anni” ha affermato.

Segnare davanti a 30mila tifosi che effetto fa? “In Germania è successo a Düsseldorf, Amburgo, Leverkusen. Ma il Barbera è uno dei luoghi più emozionanti in cui giocare. In Finlandia me lo potevo solo sognare un pubblico così…“. E poi non può mancare una domanda sul suo allenatore. “Se Inzaghi mi ha insegnato qualcosa? Tutti sanno chi è, e lo so anch’io essendo simpatizzante del Liverpool, e ricordo la sua doppietta in finale di Champions…. Ho tanto da imparare da lui, ma finora ci siamo concentrati sull’insieme e non sugli aspetti individuali. In ogni caso, ogni volta che parla di calcio, ci sono sempre cose da imparare”.