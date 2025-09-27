Piano City, Caronia: “il primo concerto nell’Archivio storico dell’Ars”

“È la prima volta che un concerto di Piano City si svolge nell’atrio del complesso monumentale di Sant’Elena e Costantino, sede dell’Archivio storico dell’Assemblea regionale siciliana, dove sono conservati gli atti e i documenti che hanno segnato la storia del Parlamento siciliano dal 1947 all’VIII legislatura”. Lo ha detto Marianna Caronia, presidente della Commissione di vigilanza per la biblioteca e per l’Archivio storico dell’Ars, che stamattina nella chiesa di Sant’Elena e Costantino ha presentato il concerto di Piano City, il festival diffuso che ospita decine di concerti di solo pianoforte, dall’alba al tramonto, fino a domani. Ad esibirsi i pianisti Simone Palermo e Giorgio Di Rosa.

“Il binomio musica e cultura è certamente uno dei più fruttuosi e per questo l’iniziativa degli organizzatori di aprire palazzi, ma anche biblioteche ed archivi mi sembra particolarmente interessante e proficua”, ha concluso Caronia.