Pesante attentato terroristico di Hamas a Gerusalemme: 5 morti e 20 feriti, e nella Sinistra cala il silenzio | VIDEO

Un pesante attentato terroristico è stato realizzato, e rivendicato con orgoglio, da Hamas nei confronti di Gerusalemme: si contano al momento 6 morti e decine di feriti tra i civili. L’organizzazione palestinese definisce l’operazione “eroica”. I terroristi di Hamas, dunque, che con la loro propaganda accusano Israele di colpire i civili (e per questo il paese di Netanyahu viene accusato e condannato di “genocidio”), colpiscono a loro volta i civili e si compiacciono pure: “ci congratuliamo per l’eroica operazione condotta da due combattenti della resistenza palestinese e affermiamo che questa operazione è una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo” si legge nella nota di Hamas, di pura propaganda. L’attacco è stato riprese da una dashcam che mostra i momenti dell’attacco a Ramot Junction, a Gerusalemme.

E’ assurdo che la Sinistra occidentale si mostri solidale nei confronti di questi terroristi, accusando le vittime israeliane. Israele che, è bene ribadirlo, avvisa sempre prima degli attacchi, rivolti esclusivamente come forma di difesa e soltanto nei confronti dei militari, che però si mischiano in mezzo alla popolazione civile. La stessa Sinistra occidentale non si preoccupa però di stigmatizzare attacchi del genere, come questo, anche perché non è ovviamente il primo. Quotidianamente Hamas orchestra, realizza e rivendica attentati del genere, filtrati però dalla propaganda.

L’Ue condanna l’attacco di Gerusalemme

“Condanniamo l’attacco a Gerusalemme, come ogni perdita di vite. Chiediamo la descalation e questo episodio mostra quanto sia critica una tregua” afferma un portavoce della Commissione Europea. “I civili da entrambi i lati hanno sofferto troppo e troppo a lungo, ora bisogna rompere il ciclo di violenza” ha notato.

Il video dell’attacco

Di seguito il video del momento dell’attacco: si sentono gli spari e si vede gente civile scappare: chi esce dalle auto, chi dai bus, spaventata e terrorizzata.