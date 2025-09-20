Pellaro, proposta per lo stadio: “tribune e aree dedicate a storici calciatori e tecnici”

“Nell’imminenza della consegna del ristrutturato stadio di Pellaro, per evitare che si impongono nomi avulsi dalla nostra storia calcistica, chiedo pubblicamente e desidero il vostro consenso, che le due tribune siano intitolate a calciatori e tecnici di cui ancora esiste la piacevole memoria, ovvero che vi sia la tribuna sud Pietro Sofi e la tribuna nord Nino Venanzi. Che le aree servizi nord e sud siano dedicati ai due tecnici ,direttori sportivi, che abbiano raggiunto nei 106 anni della nostra storia i migliori risultati, vi siano dunque un area servizi Tuzzo Battaglia ed un area servizi Romano Latella. Appello rivolto ad assessore ,rivolto a attuali e futuri consiglieri comunali di Pellaro, a voi tutti perché con una accettazione, se gradita diate il vostro consenso. Grazie“. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria, il Dottor d’Aleo presidente onorario della Pro Pellaro 1919.