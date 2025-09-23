Pellaro, grosso incendio tra le abitazioni: in fiamme rifiuti e carcasse di auto, fumo nero visibile dalla città

Paura a Pellaro: un incendio divampa tra le abitazioni e divora rifiuti e auto abbandonate. Colonna di fumo nero visibile fino al centro di Reggio Calabria, Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme

incendio pellaro

Paura nella tarda mattinata di oggi a Pellaro, quartiere a sud di Reggio Calabria, dove un vasto incendio è divampato in un’area compresa tra alcune abitazioni. Le fiamme hanno avvolto rifiuti, sterpaglie e diverse carcasse di auto, generando una colonna di fumo nero e denso ben visibile anche a chilometri di distanza, fino al centro città. L’allarme è scattato poco dopo le 12, quando numerose chiamate sono giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute più squadre, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

L’incendio, alimentato dal materiale infiammabile e dal vento, ha creato momenti di forte apprensione tra i residenti delle case vicine. La presenza di rifiuti e veicoli abbandonati ha infatti contribuito ad alimentare rapidamente il rogo, rendendo più complesso l’intervento dei soccorritori.

Ultimi approfondimenti di Reggio Calabria