Pellaro: erbacce, degrado e abbandono in via Loggia. Una cittadina: “è una delle strade più belle, ma da mesi non passano a pulire” | FOTO

Una cittadina reggina ha segnalato la situazione di abbandono perdurante in via Loggia, a Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. “Via della Loggia, una delle strade più belle della nostra città, ci regala panorami favolosi sullo stretto e tramonti da cinema. Chi passa di là lo sa: chi vi abita ha un valore aggiunto. Peccato che l’abbandono da parte dell’amministrazione comunale la renda sporca. L’erba alta ci fa pensare che ormai da mesi, forse un anno, nessuno passi ad effettuare lo stralcio delle erbacce” si legge.

“La mancanza di mattonelle sui marciapiedi non permetta ai pedoni di utilizzarli. Uno spettacolo a cui siamo abituati in tutta la città. Comunque auguro a chi ha avuto il dovere di rendere la nostra ‘città metropolitana’ di guardarsi dentro e capire se ha fatto ciò che poteva, ciò che andava fatto e ciò che non ha mai fatto” aggiunge la lettrice. A margine dell’articolo alcune foto che illustrano la situazione.