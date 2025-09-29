Pauroso incidente a Castrovillari: automobilista accusa malore improvviso e finisce con l’auto dentro una posta privata

Un incidente particolare ha scosso questa mattina Castrovillari, dove una vettura ha terminato la sua corsa all’interno di una posta privata, danneggiando la vetrina di un esercizio commerciale. Quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, tra cui il conducente del veicolo, un uomo con precedenti problemi di salute. La causa dell’incidente sembra essere un malore improvviso, che ha causato al conducente un’errata manovra salendo sul marciapiede e distruggendo la vetrina del negozio.

Il veicolo ha creato panico tra le persone presenti, alcune delle quali si sono gettate a terra per sfuggire alla vettura in corsa. In seguito all’incidente, il conducente e i clienti del negozio sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Pasquale Ferrari, dove sono stati sottoposti a trattamenti medici e accertamenti.