Paura sull’A2, camion prende fuoco: traffico bloccato per mezz’ora vicino a Lamezia Terme

Attimi di paura poco fa sull’A2, dove un camion ha preso fuoco circa 10 chilometri prima dello svincolo di Lamezia Terme. L’episodio ha causato il blocco della circolazione per circa mezz’ora, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito. Secondo quanto si è appreso, le fiamme hanno interessato il rimorchio del mezzo pesante, mentre l’autista è riuscito prontamente a sganciare la motrice, mettendosi in salvo e limitando ulteriori conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i tecnici Anas e gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito il traffico e coordinato le operazioni. Dopo l’intervento, la circolazione è stata gradualmente ripristinata e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.