Paura negli Stati Uniti: sparatoria in una chiesa mormona poi data alla fiamme, diversi morti e feriti | VIDEO

Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan negli Stati Uniti. Un uomo avrebbe aperto il fuoco sulle persone che stavano partecipando alla messa nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni della comunità di Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’aggressore sarebbe stato neutralizzato, ma hanno invitato a non avvicinarsi alla zona per permettere i soccorsi.

Dettagli

Da 6 a 8 vittime sono state segnalate in una sparatoria di massa in una chiesa mormone di Grand Blanc Township. La chiesa “è in fiamme”. In un post su Facebook, il Dipartimento di Polizia di Grand Blanc Township ha dichiarato che “al momento non vi è alcuna minaccia per la popolazione” e che “la chiesa è in fiamme”. Fox 2 Detroit ha segnalato tra le sei e le otto vittime. Almeno una ragazza sarebbe deceduta dopo aver ricevuto un colpo alla schiena. La polizia sospetta che un ordigno esplosivo fosse localizzato all’interno del mezzo lanciato contro la chiesa, ora completamente in fiamme.

Conferenza stampa della Polizia

Durante la conferenza stampa la polizia ha dichiarato che almeno 10 persone sono state colpite da arma da fuoco nella chiesa a Grand Blanc e che almeno una è morta, la polizia si aspetta di trovare altre vittime. L’autore della sparatoria era un uomo di 40 anni.

Trump: “ennesimo attacco mirato ai cristiani”

“Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L’Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l’indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali”. Lo ha detto Donald Trump sostenendo che possa trattarsi “dell’ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti”. “Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!”, ha concluso il presidente.

Le dichiarazioni

Il procuratore Pam Bondi ha fatto sapere tramite i suoi profili social cha scritto: “una tale violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante. Unitevi a me nel pregare per le vittime di questa terribile tragedia”. Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha scritto su X che l’agenzia sta “seguendo le segnalazioni della terrificante sparatoria e dell’incendio”. Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dichiarato in un comunicato che il suo cuore è a pezzi per la comunità di Grand Blanc: “la violenza in qualsiasi luogo, specialmente in un luogo di culto, è inaccettabile”.