Paura a Torregrotta, salta una condotta del metano, 4 feriti e area sgomberata

Paura a Torregrotta, in provincia di Messina, dove è scoppiata una condotta di metano, per cause in corso di accertamento, in via XXI ottobre. I feriti sono 4 e sono stati trasportati all’ospedale di Milazzo: tre sono operai, mentre uno è un vigile del fuoco intervenuto, insieme ai colleghi, per porre rimedio a quanto successo.

L’area dell’incidente è stata sgomberata e l’Amministrazione comunale comunica che a “seguito di un danneggiamento della condotta principale del gas metano, l’erogazione dello stesso viene sospesa sulla maggior parte territorio comunale. I tecnici sono già all’opera per riparare la condotta e ripristinare l’erogazione del gas, seguiranno ulteriori comunicazioni”.