Paura a Paola, discussione con alcuni cittadini: assessore collassa al palazzo del Comune

Paura a Paola, nel palazzo del Comune, per via di un malore accusato dall’assessore Emilio Pastore durante un incontro con la cittadinanza. Pastore stava discutendo con la comunità di alcune problematiche, quando ha accusato il malore. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ospedale, a cui sono seguite le dimissioni. “Facciamo gli auguri al nostro carissimo Emilio Pastore a seguito dell’imprevista disavventura che lo ha visto coinvolto durante la sua attività amministrativa. Forza Emilio, ti siamo tutti vicini! Un abbraccio”, si legge su Progetto Paola.

Agli auguri di pronta guarigione si è unita anche l’Amministrazione Comunale, che “augura una pronta guarigione all’assessore Pastore che nella mattinata odierna ha accusato un malore in Comune. Altresì è doveroso ringraziare, ed esprimere apprezzamento sincero, verso chi è intervenuto, nei confronti di chi lo ha assistito, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paola, in particolar modo alla Dott.ssa Orsola Sguglio che dirige il Reparto con umanità e maestria. Forza Emilio, siamo tutti con te e ti aspettiamo più determinato di prima”.